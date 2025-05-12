Тим паче, що британський боксер прагне помститись українцю за поразку в минулому. Тоді як Король хевівейту планує вдруге стати "абсолютом", повідомляє 24 канал.

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Хто переможе у реванші

Тоні Белью є великим фанатом Олександра Усика. Колишній чемпіон світу наголосив, що український боксер є феноменом цього виду спорту.

Белью підкреслив, що Усик переміг величезного Тайсона Ф'юрі, зупинив Ентоні Джошуа та вже здолав одного разу Даніеля Дюбуа. На його думку, "Динаміт" не виграє в українського чемпіона.

Я знову обираю Усика. Вважаю, що він може зупинити Дюбуа. Він просто тебе прораховує. Його темп, його частота – на іншому рівні, порівняно з усіма іншими,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Дата проведення бою 19 липня 2025 року.

Раніше Даніель Дюбуа розповів про свою мотивацію на бій з Олександром Усиком. Британець наголосив, що він б'ється для того, аби виправити минуле.