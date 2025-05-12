Тем более, что британский боксер стремится отомстить украинцу за поражение в прошлом. Тогда как Король хевивейта планирует во второй раз стать "абсолютом", сообщает 24 канал.

Читайте также Портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг P4P: сохранил ли лидерство Усик

Кто победит в реванше

Тони Белью является большим фанатом Александра Усика. Бывший чемпион мира отметил, что украинский боксер является феноменом этого вида спорта.

Белью подчеркнул, что Усик победил огромного Тайсона Фьюри, остановил Энтони Джошуа и уже одолел однажды Даниэля Дюбуа. По его мнению, "Динамит" не выиграет у украинского чемпиона.

Я снова выбираю Усика. Считаю, что он может остановить Дюбуа. Он просто тебя просчитывает. Его темп, его частота – на другом уровне, по сравнению со всеми остальными,

– сказал Беллью.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Дата проведения боя 19 июля 2025 года.

Ранее Даниэль Дюбуа рассказал о своей мотивации на бой с Александром Усиком. Британец отметил, что он бьется для того, чтобы исправить прошлое.