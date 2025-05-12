Британский боксер вспомнил свой сорванный бой против Джозефа Паркера. Такой ход событий завел Даниэля Дюбуа в депрессию, из которой ему удалось быстро выйти, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Вот так "Если бы мне надо было поставить дом": известный тренер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Чем руководствуется Дюбуа перед реваншем

"Динамит" уверяет, что теперь перед ним и его командой стоит новая цель, которая реализуется перед собственными болельщиками.

"Ключом к успеху является тело Усика? Нет. Любое открытое место, которое вижу – просто сильно бить. Было видно, как он испытывал ущерб вследствие таких ударов, но я не собираюсь сходить с ума. Просто не нужно спешить. Было очень обидно сняться с боя против Паркера. Не только для меня, но и для всей команды: расходы на лагерь, спарринги и все остальное. Это был депрессивный период, но сейчас мы здесь, у нас новая цель. Дома нам даже лучше, да, были проблемы, но сейчас я держу все под контролем. Многое пошло против меня в той борьбе, и она закончилась так, как закончилась, вы же видели, но я вернулся и чувствую себя новым человеком. Весь этот опыт побудил меня к успеху и совершенствованию", – рассказал Дюбуа.

Даниэль откровенно рассказал, чем мотивируется перед реваншем с Александром Усиком.

Я бьюсь, чтобы исправить прошлое и развеять все противоречия,

– добавил британец.

Похоже, что в своем комментарии Дюбуа намекнул на свой удар ниже пояса в первом бою. Эта тема сильно поднялась снова перед реваншем, ведь в команде Даниэля до сих пор уверены, что удар был по всем правилам бокса.

Напомним, что из-за этого удара Усик оказался на канвасе. В команде "Динамита" считают, что Александр просто симулировал в этом эпизоде.