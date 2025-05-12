Первая встреча между Усиком и Дюбуа закончилась победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде. Также поединок оставил послевкусие скандала, все из-за удара ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде.

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Прогноз Адама Бута

Известный тренер Адам Бут, который в прошлом сотрудничал с Дэвидом Хэем, оставил свой прогноз на этот реванш. Наставник спрогнозировал победителя боя, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Этот бой пройдет по совершенно другому сценарию. Бокс – это 90 процентов психологии, а Дюбуа сейчас психологически сильнее. Второй бой будет намного ближе. Дюбуа стал лучшим со времен первого поединка в Польше. Но обычно побеждают те боксеры, которые выиграли первый поединок. Если бы мне надо было поставить дом, я бы все равно выбрал Усика,

– заявил Бут.

Напомним, что первый бой состоялся в августе 2023-го в польском городе Вроцлав. После чего Дюбуа победил во всех своих трех проведенных боях, а Усик дважды одолел Тайсона Фьюри.

Накануне реванша мнения боксерского сообщества разделились на два лагеря. В то же время "Динамит" продолжает разбрасываться громкими заявлениями о собственной победе в реванше. Дюбуа даже успел уже "подлить масла в огонь", когда на первой дуэли взглядов толкнул Усика. Также в команде британца угрожают Александру. Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил, почему представители Даниэля угрожают Усику.