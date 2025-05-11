Бывший чемпион мира оставил откровенный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Насим Хамед надеется увидеть 19 июля победу своего звездного земляка, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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За кого будет болеть Хамед

Экс-боксер делает ставку на успех Дюбуа. Хамед заявил, что "Динамит" стал единственным соперником в карьере Усика, который всколыхнул непобедимого украинца. Насим вспомнил падение Александра в первом бою, хотя там был удар ниже пояса от Даниэля.

Я ставлю на Дюбуа. Считаю, что во всех поединках Усика только он смог нанести украинцу вред. Дюбуа заставил Усика задуматься после того боя. Он еле поднялся после того удара. Надеюсь, Даниэль уничтожит Усика и вернет все титулы туда, где они должны быть, в Великобританию,

– заявил Хамед.

Напомним, что Усик забрал за собой победу в первом бою. Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. После этого украинец дважды повалил Тайсона Фьюра и поставил "крест" на карьере "Цыганского короля". Зато Дюбуа провел три поединка, во всех праздновал победы.

Последний раз Даниэль выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал в 5-м раунде другого британца Энтони Джошуа.

Ожидается, что победитель реванша Усик – Дюбуа сойдется с Джозефом Паркером, который является временным чемпионом по линии WBO.