Мартин Баколе выдал очень уверенный комментарий в пользу украинского чемпиона мира. Конголезский боксер заверил, что Даниэль Дюбуа стремится взять реванш, но избежать поражения ему снова не удастся, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Вот так Отец Фьюри проехался по Усику, заверив, что реванш с Дюбуа не соберет аншлаг

Прогноз Баколе

Баколе признался, что до официального объявления о данном реванше верил, что следующим соперником Усика станет обязательный претендент по линии WBO Джозеф Паркер.

Усик победит Дюбуа, это знают все. Я надеялся, что Усик проведет бой с Джозефом Паркером. Это был бы хороший поединок, но Дюбуа... Все знают, что он проиграет. Он хочет воспользоваться шансом, но Усик просто будет играть с ним,

– заявил Баколе.

К слову. Первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. Эта битва состоялась в польском городе Вроцлав в августе 2023-го. После Даниэль провел три победные встречи. Зато Усик в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри.

Напомним, что в феврале 2025-го Баколе проиграл нокаутом Паркеру, который защитил пояс временного чемпиона по версии WBO в хевивейте. После чего WBO назначила Усику провести защиту пояса против новозеландца. Но сторонам удалось договориться ради проведения боя за "абсолют" в королевском весе.

Была информация, что победитель реванша Усик – Дюбуа в ближайшем будущем подерется против Паркера.