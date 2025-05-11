Мартін Баколе видав дуже впевнений коментар на користь українського чемпіона світу. Конголезький боксер запевнив, що Даніель Дюбуа прагне взяти реванш, але уникнути поразки йому знову не вдасться, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Оце так Батько Ф'юрі проїхався по Усику, запевнивши, що реванш із Дюбуа не збере аншлагу

Прогноз Баколе

Баколе зізнався, що до офіційного оголошення про даний реванш вірив, що наступним суперником Усика стане обов'язковий претендент по лінії WBO Джозеф Паркер.

Усик переможе Дюбуа, це знають всі. Я сподівався, що Усик проведе бій з Джозефом Паркером. Це був би гарний поєдинок, але Дюбуа... Усі знають, що він програє. Він хоче скористатися шансом, але Усик просто буде гратися з ним,

– заявив Баколе.

До слова. Перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. Ця битва відбулась у польському місті Вроцлав у серпні 2023-го. Після Даніель провів три переможні зустрічі. Натомість Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що у лютому 2025-го Баколе програв нокаутом Паркеру, який захистив пояс тимчасового чемпіона за версією WBO у хевівейті. Після чого WBO призначила Усику провести захист поясу проти новозеландця. Але сторонам вдалось домовитись заради проведення бою за "абсолют" у королівській вазі.

Була інформація, що переможець реваншу Усик – Дюбуа у найближчому майбутньому поб'ється проти Паркера.