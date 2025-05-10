Джон Фьюри до сих пор уверен, что судьи в обоих боях против Александра Усика украли пояса у его сына. Отец Тайсона верит, что его сын победил в обоих боях непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Усик не стал звездой по мнению отца Фьюри

Напомним, что в обоих поединках Усика против Фьюри украинец одержал победы по решению судей (раздельно и единогласно соответственно). Однако семей "Цыганского короля" уверен, что победы украинцу отдали только из-за финансового фактора.

Также отец Тайсона прокомментировал предстоящий реванш Усика против Даниэля Дюбуа. По мнению Джона Фьюри, Александр так и не стал звездой, поэтому его вторая битва против "Динамита" не соберет полный "Уэмбли".

Они просто украли пояса Тайсона. Они просто не хотят платить Тайсону деньги, которые он получил бы за победу. Как по мне, Тайсон выиграл оба боя, хотя и был не в лучшей форме. Бесспорно, Усик – замечательный боксер, абсолютный чемпион, но он не собирает полные трибуны на стадионах. Не верю, что они продадут Уэмбли на бой с Дюбуа. Усик не имеет харизмы, чтобы быть здесь звездой,

– заявил Джон Фьюри.

Отметим, что обе дуэли Усика против Фьюри состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. После этих дебютных поражений Тайсон в очередной раз ушел на пенсию.

Последний раз Усик дрался на лондонском стадионе еще 31 октября 2020-го года, когда по единогласному решению судей одолел британца Дерека Чисору: 117-112 и 115-113 (дважды). Александр выиграл титул чемпиона мира по версии WBO Inet-Continental. Интересно, что этот бой был первым для украинца на "Уэмбли".