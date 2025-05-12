Британський боксер пригадав свій зірваний бій проти Джозефа Паркера. Такий хід подій завів Даніеля Дюбуа у депресію, з якої йому вдалось швидко вийти, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Оце так "Якби мені треба було поставити будинок": відомий тренер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Чим керується Дюбуа перед реваншем

"Динаміт" запевняє, що тепер перед ним та його командою стоїть нова мета, яка реалізується перед власними уболівальниками.

"Ключем до успіху є тіло Усика? Ні. Будь-яке відкрите місце, яке бачу – просто сильно бити. Було видно, як він зазнавав шкоди внаслідок таких ударів, але я не збираюся божеволіти. Просто не потрібно поспішати. Було дуже прикро знятися з бою проти Паркера. Не тільки для мене, але й для всієї команди: витрати на табір, спаринги й усе інше. Це був депресивний період, але зараз ми тут, у нас нова мета. Вдома нам навіть краще, так, були проблеми, але зараз я тримаю все під контролем. Багато чого пішло проти мене в тій боротьбі, і вона закінчилася так, як закінчилася, ви ж бачили, але я повернувся і відчуваю себе новою людиною. Весь цей досвід спонукав мене до успіху та вдосконалення", – розповів Дюбуа.

Даніель відверто розповів, чим мотивується наперед реваншем із Олександром Усиком.

Я б’юся, щоб виправити минуле і розвіяти всі суперечності,

– додав британець.

Схоже, що у своєму коментарі Дюбуа натякнув на свій удар нижче пояса у першому бою. Ця тема сильно підійнялась знову перед реваншем, адже у команді Даніеля досі впевнені, що удар був за усіма правилами боксу.

Нагадаємо, що через цей удар Усик опинився на канвасі. У команді "Динаміта" вважають, що Олександр просто симулював у цьому епізоді.