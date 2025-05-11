Достижения Короля хевивейта высоко оценят в боксерском сообществе. Спортивный Портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает 24 канал.

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Какое место у Усика

Александр Усик продолжает лидировать в обновленном рейтинге pound for pound. Украинский боксер занял первое место после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года и сохраняет позицию.

Все-таки одно изменение среди P4P состоялось. Сауль Альварес опустился на седьмое место после невнятной победы над Уильямом Скаллом, хотя снова стал абсолютным чемпионом мира.

Обновленный рейтинг P4P от ESPN:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Сауль Альварес

8. Давид Бенавидес

9. Дзунто Накатани

10. Шакур Стивенсон

Напомним, что Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Адский реванш на кону, которого будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте состоится 19 июля 2025 года