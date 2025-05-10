Адское противостояние Усик – Дюбуа привлекло к себе немалое количество внимания. В боксерском сообществе мнения относительно победителя реванша разнятся, сообщает 24 канал.

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Кто победит в реванше

Джон Фьюри поделился мыслями относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри назвал победителя битвы за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Фьюри-старший считает, что Даниэль Дюбуа победит Александра Усика. Ведь британец сейчас набрал обороты и является сильнейшим ударником в супертяжелом дивизионе.

У Дюбуа вполне могут быть шансы. Знаешь, Усику уже 38 лет. Дюбуа мощный панчер, и сам сейчас на ходу, правда же? У Даниэля же есть эта нокаутирующая сила, разве нет? Если он на этот раз попадет по 38-39-летнему Усику, который уже дважды "сжег бак" против Фьюри, – сколько у него еще сил осталось? Время Дюбуа настало, я так считаю. Я ставлю на него,

– сказал Фьюри для Seconds Out.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли" в Лондоне – 19 июля 2025 года.

Ранее Ник Кэмпбелл рассказал, благодаря чему Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика в реванше. Британец должен подготовиться к поединку, который продлится 12 раундов.