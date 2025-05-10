Пекельне протистояння Усик – Дюбуа привернуло до себе чималу кількість уваги. У боксерській спільноті думки щодо переможця реваншу різняться, повідомляє 24 канал.

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Хто переможе у реванші

Джон Ф'юрі поділився думками щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі назвав переможця битви за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ф'юрі-старший вважає, що Даніель Дюбуа переможе Олександра Усика. Адже британець наразі набрав обертів та є найсильнішим ударником у надважкому дивізіоні.

У Дюбуа цілком можуть бути шанси. Знаєш, Усику вже 38 років. Дюбуа потужний панчер, і сам зараз на ходу, правда ж? У Даніеля ж є ця нокаутуюча сила, хіба ні? Якщо він цього разу влучить по 38-39-річному Усику, який уже двічі "спалив бак" проти Ф’юрі, – скільки в нього ще сил залишилося? Час Дюбуа настав, я так вважаю. Я ставлю на нього,

– сказав Ф'юрі для Seconds Out.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі" у Лондоні – 19 липня 2025 року.

Раніше Нік Кемпбелл розповів, завдяки чому Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика у реванші. Британець повинен підготуватись до поєдинку, який триватиме 12 раундів.