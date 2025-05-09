Известный менеджер заверил, что реванш с Даниэлем Дюбуа является лучшим вариантом для Александра Усика. По мнению Эгиса Климаса, поклонники бокса увидят конкурентный поединок двух топовых боксеров мира, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто лучший соперник для Усика

Представитель команды Усика добавил, что Дюбуа сильно изменился с первым боем против Александра. Поэтому украинца ждет значительно более сложная битва, чем была в августе 2023-го.

Дюбуа – это лучший соперник, которого Усик мог получить, лучший бой. Это будет конкурентный поединок. Это совсем другой боксер, чем тот, что был два с половиной года назад. Мы прекрасно видим, что он стал лучше, это очень тяжелый бой для Усика,

– заявил Климас.

Тогда летом 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также в пятой 3-минутке Даниэль нанес удар ниже пояса украинскому сопернику. Эта тема снова поднималась перед реваншем. Ведь в команде "Динамита" до сих пор уверены, что это была чистой воды симуляция от Усика.

Напомним, что реванш состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. После официального объявления второго боя боксеры провели дебютные две дуэли взглядов и пресс-конференцию. После этих мероприятий Усик поспорил с представителем команды Дюбуа. Зато Даниэль толкнул украинца во время первой очной битвы на "Уэмбли".

Отметим, что после первого поражения от Усика Дюбуа провел три поединка, в которых одержал победы – над Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа. Против последнего как раз в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда в 5-м раунде нокаутировал Эй Джея.