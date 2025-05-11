Здобутки Короля хевівейту високо оцінються у боксерській спільноті. Спортивний Портал ESPN опублікував новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє 24 канал.

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Яке місце в Усика

Олександр Усик продовжує лідирувати у оновленому рейтингу pound for pound. Український боксер зайняв перше місце після перемогу над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року та зберігає позицію.

Все-таки одна зміна серед P4P відбулась. Сауль Альварес опустився на сьоме місце після невиразної перемоги над Вільямом Скаллом, хоча знову став абсолютним чемпіоном світу.

Оновлений рейтинг P4P від ESPN:

  • 1. Олександр Усик
  • 2. Наоя Іноуе
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Дмітрій Бівол
  • 5. Артур Бєтєрбієв
  • 6. Джессі Родрігес
  • 7. Сауль Альварес
  • 8. Давід Бенавідес
  • 9. Дзунто Накатані
  • 10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Пекельний реванш на кону, якого стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року