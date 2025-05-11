Здобутки Короля хевівейту високо оцінються у боксерській спільноті. Спортивний Портал ESPN опублікував новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє 24 канал.
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Яке місце в Усика
Олександр Усик продовжує лідирувати у оновленому рейтингу pound for pound. Український боксер зайняв перше місце після перемогу над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року та зберігає позицію.
Все-таки одна зміна серед P4P відбулась. Сауль Альварес опустився на сьоме місце після невиразної перемоги над Вільямом Скаллом, хоча знову став абсолютним чемпіоном світу.
Оновлений рейтинг P4P від ESPN:
- 1. Олександр Усик
- 2. Наоя Іноуе
- 3. Теренс Кроуфорд
- 4. Дмітрій Бівол
- 5. Артур Бєтєрбієв
- 6. Джессі Родрігес
- 7. Сауль Альварес
- 8. Давід Бенавідес
- 9. Дзунто Накатані
- 10. Шакур Стівенсон
Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Пекельний реванш на кону, якого стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року