Здобутки Короля хевівейту високо оцінються у боксерській спільноті. Спортивний Портал ESPN опублікував новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє 24 канал.

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Яке місце в Усика

Олександр Усик продовжує лідирувати у оновленому рейтингу pound for pound. Український боксер зайняв перше місце після перемогу над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року та зберігає позицію.

Все-таки одна зміна серед P4P відбулась. Сауль Альварес опустився на сьоме місце після невиразної перемоги над Вільямом Скаллом, хоча знову став абсолютним чемпіоном світу.

Оновлений рейтинг P4P від ESPN:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмітрій Бівол

5. Артур Бєтєрбієв

6. Джессі Родрігес

7. Сауль Альварес

8. Давід Бенавідес

9. Дзунто Накатані

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Пекельний реванш на кону, якого стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року