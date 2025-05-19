Фрэнк Уоррен неожиданно назвал нового оппонента для Александра Усика, который значительно менее опытен и моложе украинца. Речь идет о 20-летнем Мозесе Итауму, который ранее трезво оценивал свою неготовность к такому большому бою.

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Уоррен выбрал соперника для Усика

Зато промоутер верит в проведение противостояния Усик – Итаума даже в текущем году, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Уже в этом году Мозес Итаума может провести бой за звание чемпиона мира. Он может провести бой с Усиком. Это возможно. Один-два боя и Мозес готов к большому поединку,

– заявил Уоррен.

Напомним, что Усик неоднократно уже уверял, что в его большой карьере осталось провести только два поединка, один из которых реванш против Даниэля Дюбуа. Также Александр не против в прощальном бою устроить трилогию с Тайсоном Фьюри, если тот вернется в профи-ринг. "Цыганский король" активно поддерживает форму и тренируется, чем добавляет интриги относительно своего вероятного камбэка в бокс.

Сам Усик отмечал, что Итаума может возглавить королевский вес после его ухода на пенсию. В то же время Мозес уже провел в профессионалах 10 победных боев (8 – нокаутом).

К слову, в карьере Итаума уже есть опыт выступлений против украинца. 15 апреля 2023-го года Мозес подрался против Константина Довбыщенко, которого победил по решению судей: 60-54. Последний раз 20-летний британец выходил в ринг в конце июля прошлого года, когда нокаутировал во 2-м раунде поляка Мариуша Ваха.