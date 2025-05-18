Джастис Гуни поделился мыслями относительно второго боя между Усиком и Фьюри. В частности, непобежденный боксер сделал прогноз на самое ожидаемое противостояние, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Прогноз Джастиса Гуни

Джастис Гуни считает, что у Александра Усика и Даниэля Дюбуа одинаковые шансы на победу в очном противостоянии. Боксер отметил, что британец постоянно прогрессирует.

Гуни отметил, что в супертяжелом дивизионе результат поединка может определить всего один удар. По словам Джастиса, Дюбуа имеет тот самый панч, что решит судьбу противостояния.

Думаю, каждый раз, когда Даниэль выходит в ринг, он становится лучше с каждым боем. Поэтому, думаю, это будет действительно интересный бой. Будет интересно посмотреть, как Усик вернется после предыдущего поединка, над чем он работал. Там было много контроверсионных моментов,

– сказал Гуни.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата боя 19 июля 2025 года.

Ранее Диллиан Уайт назвал ключевой фактор, который может сыграть решающую роль в реванше Усик – Дюбуа.