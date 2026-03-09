Олександр Усик визнаний найкращим іноземним боксером року у Великій Британії
- Олександр Усик отримав нагороду "Найкращий іноземний боксер року" від Британської комісії з питань боксу.
- Наступний бій Усика проти Ріко Верховена відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет.
Український абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик відзначений престижною британською нагородою.
Усик отримав нагороду "Найкращий іноземний боксер року" від Британської комісії з питань боксу під час церемонії організації в неділю, 8 березня, повідомляє Boxingscene.
Як свою перемогу прокоментував Олександра Усик?
39-річний українець у липні 2025 року здобув впевнену перемогу над британцем Даніелем Дюбуа на стадіоні Вемблі у Лондоні, повернувши собі статус абсолютного чемпіона світу. До цього Усик двічі переміг іншого британця – Тайсона Ф'юрі.
Дякую Британській раді контролю боксу за цю нагороду. Вона для мене особлива. Сподіваюся незабаром знову побачитися з вами у Сполученому Королівстві. Ще раз дякую.
– сказав українець.
Що відомо про наступний бій Усика та його суперника?
Чемпіон WBC у надважкій вазі Олександр Усик наступним виходом на ринг зустрінеться з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.
Бій офіційно санкціонований WBC, тож Усик буде захищати свій титул у надважкій вазі, повідомляє badlefthook.
Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет, поблизу пірамід.
Ріко Верховен – багаторазовий чемпіон GLORY у кікбоксингу, який лише зараз робить перехід у професійний бокс.
Попри величезний успіх у кікбоксингу, його досвід у професійних боксерських поєдинках обмежений, що викликало певну критику серед медіа та фанів. Дехто сумнівається, що Верховен зможе стати серйозним викликом для Усика, проте інтерес до поєдинку вже високий.