Олександр Усик визнаний найкращим іноземним боксером року у Великій Британії

Український абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик відзначений престижною британською нагородою.

Усик отримав нагороду "Найкращий іноземний боксер року" від Британської комісії з питань боксу під час церемонії організації в неділю, 8 березня, повідомляє Boxingscene.

Дивіться також "Може бути щось подібне": легендарний тренер прогнозує неприємності для Усика у бою з Верховеном

Як свою перемогу прокоментував Олександра Усик?

39-річний українець у липні 2025 року здобув впевнену перемогу над британцем Даніелем Дюбуа на стадіоні Вемблі у Лондоні, повернувши собі статус абсолютного чемпіона світу. До цього Усик двічі переміг іншого британця – Тайсона Ф'юрі.

Дякую Британській раді контролю боксу за цю нагороду. Вона для мене особлива. Сподіваюся незабаром знову побачитися з вами у Сполученому Королівстві. Ще раз дякую.

– сказав українець.

Що відомо про наступний бій Усика та його суперника?