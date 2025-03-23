Усик зробив відверте зізнання щодо своєї спадщини у боксі

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у хевівейті Олександр Усик зробив колосальний внесок в історію боксу та назавжди записав туди своє прізвище. Водночас український боксер не зважає на свою боксерську спадщину.

Олександр Усик відверто зізнався, що спадщина у боксі немає для нього якогось вагомого значення. Український чемпіон світу розповів, що для нього означає спадщина, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Усик не зважає на спадщину у боксі

Усик пригадав у відповіді своїх дітей та рідну країну.

Бокс – це моє життя. Можливо, багато людей скажуть: "О так, це велика спадщина". Я про це не думаю. Про спадщину. Моя спадщина – це мої діти. Те, що я будую, що я зараз роблю для України,

– сказав Олександр.

Нагадаємо, що Усик володіє чотирма поясами WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі. Після першого бою із Тайсоном Ф'юрі Олександр став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Але потім свідомо втратив це звання через відмову від поясу IBF заради реваншу із "Циганським королем".

Олександру Усику вже 38 років, а він досі зберігає статус непереможного боксера. У професіоналах українець виграв усіх свої 23 проведені бої (14 – нокаутом).

Наразі чемпіон чекає офіційного оголошення свого наступного суперника. В Усика є два варіанти – реванш із Даніелем Дюбуа та захист поясу WBO проти Джозефа Паркера. Директор команди українця Сергій Лапін розповів, що Усик повернеться у ринг влітку або на початку осені поточного року.