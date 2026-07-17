У коментарі ютуб-каналу Two Sides Валлін заявив, що не думав про плани на майбутнє, адже зосереджений на зустрічі із Сіренком.

Валлін назвав Усика найкращим боксером світу

Шведський спортсмен зазначив, що бій проти українця надзвичайно важливий, і він прагне виграти його.

"Щиро кажучи, я про це зовсім не думав. Зараз я зосереджений тільки на поєдинку з Владом Сіренком. Це дуже важливий бій для мене, бій який я дійсно хочу виграти, щоб продовжувати прогресувати. Тож це надзвичайно важливий поєдинок", – сказав Отто.

Валлін додав, що хотів би стати чемпіоном світу та провести бій проти Олександра Усика або реванш з Тайсоном Ф'юрі, якого ледь не переміг у 2019 році.

"Я насправді про це не думав, але я хочу стати чемпіоном. Тому це може бути будь-який боєць із поясами. Я бачив, що Усик зробив вакантними усі пояси. Усик, мабуть, найкращий боєць. Він найкращий надважковаговик. Тож я б із задоволенням з ним провів бій. Я б також хотів провести реванш із Ф'юрі", – резюмував швед.

Нагадаємо, Сіренко та Валлін 26 липня проведуть 10-раундовий поєдинок. Бій у межах шоу Zuffa Boxing 09 відбудеться у театрі Infosys на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Валлін розпочав професійну кар'єру у 2013 році й за цей час провів 32 бої – 28 перемог та 3 поразки.

Кар'єра Сіренка у професіоналах триває з 2017 року. За цей час 31-річний українець виграв 22 бої та зазнав однієї поразки від Соломона Дакреса. Після невдачі Сіренко переніс операцію.