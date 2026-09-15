Втім, шлях до мільйонних заробітків розпочинався з набагато скромніших сум. Який саме бій став для Усика переломним і зробив його мільйонером, розповість 24 Канал.

Коли Усик отримав перший мільйон

Усик уперше перетнув позначку в 1 мільйон доларів за один поєдинок під час бою проти британця Тоні Беллью. Поєдинок відбувся 10 листопада 2018 року в Манчестері.

За даними Salary Leaks, гарантований гонорар Усика за той вечір становив близько 1 мільйона доларів. Водночас українець додатково отримав відсоток від продажу платних трансляцій (PPV), завдяки чому його загальний заробіток оцінювали приблизно у 2-3 мільйони доларів.

Бій із Беллью мав особливе значення для Усика, українець захищав звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі. Перемігши британця нокаутом у восьмому раунді, Усик завершив виступи у крузервейті та невдовзі перейшов до суперважкої ваги.

А вже 12 жовтня 2019 року Усик провів дебютний поєдинок у хевівейті проти американця Чазза Візерспуна. За цей бій його гарантований гонорар становив 1,5 мільйона доларів. Це була перша офіційно зафіксована виплата українця, яка перевищила мільйон доларів без урахування додаткових доходів від трансляцій.

Згодом гонорари Усика почали стрімко зростати. За перший бій проти Ентоні Джошуа українець отримав близько 6,9 мільйона доларів, а за реванш приблизно 40 мільйонів доларів, за оцінками Слово і Діло.

Найбільші фінансові здобутки Усика припали на протистояння з Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа. За окремі поєдинки з ними українець, за різними оцінками, заробляв понад 100 мільйонів доларів за один вечір.