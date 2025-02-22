Усик відвідав матч Роналду та повторив легендарне святкування зірки: яскраві фото

У п'ятницю, 21 лютого, відбувся матч Аль-Наср – Аль-Іттіфак у рамках 21-го туру Про-ліги Саудівської Аравії сезону-2024/2025. Поєдинок відвідав український чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Олександр Усик приїхав у Саудівську Аравію на вечір боксу, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Український боксер вирішив скористатись нагодою та відвідати матч Аль-Насра, за який виступає зірковий португалець Кріштіану Роналду.

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Усик приїхав не на фарт для Аль-Насра

Нагадаємо, що Роналду є фанатом Усика та підтримував українського чемпіона у боях проти Тайсона Ф'юрі.

Перед стартом матчу боксер підтримав команду легендарного форварда: "Я і моя команда підтримують Аль-Наср. Вперед, Кріш! Вперед, Кріш!".

У перерві на футбольному полі "Аль-Авваль Парк" з'явився Олександр Усик. Українець зірвав овації та був одягнений у футболку Аль-Насра. Усик навіть повторив легендарне святкування Кріштіану Роналду. Світлини із такого перформансу з'явились в офіційних соцмережах Аль-Насра, пише 24 Канал.

Ласкаво просимо вдома в Аль-Насра,

– написала пресслужба саудівського клубу.

Усик приїхав на матч Аль-Насра та Роналду / Фото з інстаграму саудівського клубу

Схоже, що у житомирського Полісся будуть жартівливі питання до Усика, з яким них контракт.

На жаль, навіть така чемпіонська підтримка не допомогла Аль-Насру, який поступився вдома з рахунком 2:3. Роналду не забив.

Нагадаємо, що 22 лютого в Ер-Ріяді Усик повинен був отримати свого наступного суперника, який мав визначитись у бою Дюбуа – Паркер. Але за декілька днів Даніель через хворобу знявся з поєдинку. Його замінив Мартін Баколе.