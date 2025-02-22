Александр Усик приехал в Саудовскую Аравию на вечер бокса, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Украинский боксер решил воспользоваться случаем и посетить матч Аль-Насра, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

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Усик приехал не на фарт для Аль-Насра

Напомним, что Роналду является фанатом Усика и поддерживал украинского чемпиона в боях против Тайсона Фьюри.

Перед стартом матча боксер поддержал команду легендарного форварда: "Я и моя команда поддерживают Аль-Наср. Вперед, Криш! Вперед, Криш!".

В перерыве на футбольном поле "Аль-Авваль Парк" появился Александр Усик. Украинец сорвал овации и был одет в футболку Аль-Насра. Усик даже повторил легендарное празднование Криштиану Роналду. Фотографии с такого перформанса появились в официальных соцсетях Аль-Насра, пишет 24 Канал.

Добро пожаловать домой в Аль-Насра,

– написала пресс-служба саудовского клуба.

Усик приехал на матч Аль-Насра и Роналду / Фото из инстаграма саудовского клуба

Похоже, что у житомирского Полесья будут шуточные вопросы к Усику, с которым у них контракт.

К сожалению, даже такая чемпионская поддержка не помогла Аль-Насру, который уступил дома со счетом 2:3. Роналду не забил.

Напомним, что 22 февраля в Эр-Рияде Усик должен был получить своего следующего соперника, который должен был определиться в бою Дюбуа – Паркер. Но через несколько дней Даниэль из-за болезни снялся с поединка. Его заменил Мартин Баколе.