Катерина, люблю тебе, – Усик з рингу щемливо звернувся до коханої

У Єгипті, поблизу пірамід Гізи, відбувся поєдинок між боксером і кікбоксером. Суперниками стали Олександр Усик і Ріко Верховен.

Український спортсмен здобув перемогу над нідерландцем. Після бою Усик у своїй промові звернувся до дружини, повідомляє 24 Канал.

Що Усик сказав своїй дружині?

Одразу після поєдинку, під час традиційного інтерв'ю на ринзі, український боксер подякував опоненту за виснажливий бій та публічно зізнався у коханні своїй дружині, вигукнувши: "Катерино, я люблю тебе!".

Проте перші хвилини тріумфу Усика, який захистив свої чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, були затьмарені важкою звісткою. Спортсмен повідомив світові, що під час його виступу Україна зазнала чергового масованого ракетного удару. Його сім'я разом із донькою ховалася в укритті, звідки дівчинка встигла надіслати батькові щемливе повідомлення: "Тату, я люблю тебе. Ти переміг. Але мені страшно".

Як завершився бій Усик – Верховен?

Усик здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Верховеном технічним нокаутом у 11-му раунді на 2:59. Бій проходив на відкритій арені поблизу пірамід Гізи в Єгипті.

У першій половині поєдинку Верховен виглядав активнішим, ефективно користуючись перевагою в зрості та розмаху рук. Усик пропускав низку потужних ударів і відставав за очками.

Однак у 11-му раунді українець різко додав у темпі. У фінальну хвилину трихвилинки він серією аперкотів і прямих ударів відправив суперника в важкий нокдаун. Хоча Верховен підвівся, Усик одразу продовжив атаку.

Рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду, зафіксувавши технічний нокаут.