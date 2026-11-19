Колишній британський боксер і коментатор Пол Сміт поділився думками щодо майбутнього Олександра Усика. На його думку, український чемпіон навряд чи повернеться до крузервейту, а натомість може провести ще один прибутковий поєдинок перед завершенням кар'єри.

Про це повідомляє talkSPORT Boxing. Сміт наголосив, що не сумнівається у словах Усика, адже той завжди дотримувався своїх обіцянок. Водночас британець не бачить передумов для повернення українця до нижчої вагової категорії.

Пол Сміт не вірить у повернення Усика до крузервейту

На думку ексбоксера, наступним суперником Усика може стати кікбоксер Ріко Верховен. Такий поєдинок, вважає Сміт, міг би принести українцю значний гонорар і стати одним із заключних у його кар'єрі.

Гадаю, ми побачимо його в ще одному грошовому поєдинку – на кшталт бою з Ріко Верховеном, щоб добре заробити й піти,

– заявив Сміт.

Він також нагадав, що Усик добровільно відмовився від усіх чемпіонських поясів, попри можливість самостійно обирати суперників. Саме тому британець сумнівається, що таке рішення було зумовлене виключно бажанням українця повернутися до крузервейту.

Раніше Усик і сам заявляв про намір відновити виступи в першій важкій вазі. Зокрема, він хоче провести бій із Девідом Бенавідесом і знову підкорити цю вагову категорію.

Останній поєдинок у крузервейті українець провів у 2018 році, коли став першим важковаговиком, який об'єднав усі основні чемпіонські пояси.