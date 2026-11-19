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Об этом сообщает talkSPORT Boxing. Смит подчеркнул, что не сомневается в словах Усика, ведь тот всегда выполнял свои обещания. В то же время британец не видит предпосылок для возвращения украинца в более низкую весовую категорию.

Пол Смит не верит в возвращение Усика в крузервейт

По мнению экс-боксера, следующим соперником Усика может стать кикбоксер Рико Верховен. Такой поединок, считает Смит, мог бы принести украинцу значительный гонорар и стать одним из заключительных в его карьере.

Думаю, мы увидим его в еще одном денежном поединке – вроде боя с Рико Верховеном, чтобы хорошо заработать и уйти– заявил Смит.

Он также напомнил, что Усик добровольно отказался от всех чемпионских поясов, несмотря на возможность самостоятельно выбирать соперников. Именно поэтому британец сомневается, что такое решение было обусловлено исключительно желанием украинца вернуться в крузервейт.

Ранее Усик и сам заявлял о намерении возобновить выступления в крузервейте. В частности, он хочет провести бой с Дэвидом Бенавидесом и вновь покорить эту весовую категорию.

Последний бой в крузервейте украинец провел в 2018 году, когда стал первым тяжеловесом, объединившим все основные чемпионские пояса.