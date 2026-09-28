Про це український боксер розповів в інтерв'ю виданню ConnectujMe. Усик назвав взаємні образи своєрідним бізнес-інструментом, водночас окремо звернув увагу на теми, які не варто порушувати, та розмірковував про те, як негативні слова можуть впливати на людей.

Усик про треш-ток у боксі

Боксер також додав, що треш-ток несе в собі виключно погану енергію. Усик порівняв внутрішній світ людини із концепцією "інь і ян", де постійно борються світла та темна сторони: "Якщо даєш погану енергію – перемагає зло, якщо хорошу – перемагає добро".

Насправді це просто бізнес. Це неправда. Може, відсоток чи два – це правда, але загалом це лише бізнес. Сьогодні суперник каже мені: "Ти кролик", "ти сосиска" чи щось таке. Я називаю його "Жадібним пузом" – це не надто образливо, це нормально,

– зазначив він.

Цікаво! Треш-ток – це провокативні, зухвалі або образливі висловлювання спортсменів, спрямовані на їхніх суперників. У боксі та інших видах єдиноборств такі висловлювання часто використовують, щоб привернути увагу до майбутнього поєдинку та чинити психологічний тиск.

Водночас Усик наголосив, що межею, яку спортсменам за жодних обставин не можна переступати, є родина та близькі.

Коли спортсмени починають чіпати сім'ю – дружину, маму, тата – це вже занадто,

– підкреслив українець.

Варто зазначити, що ці заяви прозвучали під час робочого візиту Усика до Чорногорії. У межах поїздки український боксер узяв участь у масштабній медіаконференції та провів низку благодійних заходів. Зокрема, він провів офіційну зустріч із прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, а також поспілкувався з українськими дипломатами, волонтерами та дітьми, які були змушені залишити Україну через війну.