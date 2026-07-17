Цього разу Олександр опублікував в інстаграм добірку яскравих кадрів із поїздки до США. Разом із дружиною Катериною він побував у Нью-Йорку, куди, ймовірно, прибув, щоб відвідати фінал чемпіонату світу-2026.

Відео Олександра Усика з дружиною Катериною

Спершу боксер опублікував романтичне відео, на якому подружжя тримається за руки та неспішно прогулюється знаменитими вулицями мегаполіса. Кадри сімейної ідилії швидко розлетілися соцмережами, зібравши тисячі лайків і теплих коментарів від шанувальників.

Проте ідеальна прогулянка мала несподіване продовження. Уже за короткий час Усик виклав новий ролик, продемонструвавши, що пара потрапила під зливу.

Негода нітрохи не зіпсувала настрій боксеру, Олександр із фірмовою посмішкою відреагував на зміни погоди.

Олександр та Катерина Усик знайомі ще зі шкільних років. Пара виховує чотирьох дітей, поєднуючи батьківство з бізнесом та благодійною діяльністю. Наразі їхні сини Кирило та Михайло живуть і навчаються в Іспанії разом із батьками Катерини, а доньки Єлизавета та Марія залишаються з мамою в Україні.