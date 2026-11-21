Український боксер Олександр Усик поділився зворушливими спогадами про підготовку до Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Головним мотиватором для завоювання найвищої нагороди тоді стало прохання його старшої доньки Єлизавети, якій на той момент було лише два з половиною роки.

За словами спортсмена, перед поїздкою на змагання під час телефонної розмови маленька Ліза попросила його привезти золоту медаль. Про цю історію він розповів на ютуб-каналі Bet it Drives Show.

Усик розповів, як донька надихнула його на перемогу

Це настільки розчулило боксера, що він не зміг стримати сліз.

"Я спілкуюсь із нею по телефону, вона мені каже: "Папа, привези мені золото". О, вау, у мене аж сльоза пішла – такий хлопець сентиментальний. Я, до речі, у своєму житті ніколи нічого не обіцяю і нікому, тому що знаю: життя може скластися так, що твоя обіцянка зіграє проти тебе. Я сказав: "Я постараюсь це зробити". Але в думках моїх уже було чітко: "Ти олімпійський чемпіон 2012 року в Лондоні". Не "хочеш стати", а вже так, як є", – розповів Усик.

Свого слова боксер дотримав: у Лондоні-2012 він виборов золоту олімпійську медаль, запам'ятавшись усьому світові яскравим образом із козацьким оселедцем та переможним гопаком прямо на ринзі.

Окрім слів підтримки, маленька Ліза пізніше подарувала батькові іграшкового віслючка Іа, якого Усик роками возив із собою на поєдинки та пресконференції як щасливий оберіг.

Що відомо про старшу доньку чемпіона

Єлизавета Усик – старша донька Олександра та Катерини Усиків. На відміну від молодших братів Кирила й Михайла, які після початку повномасштабної війни переїхали до Іспанії, де продовжили навчання та тренування, Ліза вирішила залишитися в Україні. Вона мешкає разом із батьками та наймолодшою сестрою Марією, навчається й проводить час із друзями.

Батьки тривалий час намагалися захистити старшу доньку від надмірної уваги громадськості, тому її сторінки в соцмережах залишалися закритими. Однак у 2026 році, після свого 16-річчя, Єлизавета почала частіше з'являтися на публіці. Вона відкрила інстаграм-сторінку, долучилася до створення спільних трендових роликів із батьком для ТікТок, а також почала супроводжувати його на масштабних боксерських заходах, зокрема в Ер-Ріяді.