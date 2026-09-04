Його старша донька Єлизавета опублікувала у ТікТок відео, яке за кілька днів здобуло неабияку популярність. Ролик набрав майже 2,5 мільйона переглядів і близько 230 тисяч лайків.
Як Усик з донькою Єлизаветою готували матчу
На відео зірковий тато разом із донькою готує трендовий напій – вишневу матчу із сиропом.
Матча – це традиційний японський зелений чай, розтертий у дрібний порошок, який славиться великою кількістю антиоксидантів та часто слугує корисною альтернативою каві.
До створення напою український чемпіон поставився не менш серйозно, ніж до підготовки до найважливіших боїв у кар'єрі. Єлизавета поетапно пояснювала Олександру рецепт, а боксер максимально уважно слухав та старанно виконував кожну вказівку.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Милим моментом ролика стала фінальна дегустація. Усик із нетерпінням та посмішкою чекав на вердикт головної судді. Спробувавши напій, Ліза задоволено усміхнулася та схвально кивнула батькові – кулінарний експеримент вдався на сто відсотків.
Олександр та Єлизавета Усики готують матчу: дивіться відео з ТікТоку доньки боксера
Що відомо про старшу доньку українського спортсмена
Єлизавета – первісток у багатодітній родині Олександра та Катерини Усиків. Дівчина має двох молодших братів, Кирила та Михайла, а також маленьку сестру Марію.
Саме Ліза свого часу подарувала батькові його знаменитий талісман – іграшкового віслючка Іа з мультфільму про Вінні-Пуха. Цю іграшку боксер уже багато років поспіль незмінно бере із собою на всі офіційні заходи, пресконференції та зважування перед головними поєдинками своєї кар'єри.