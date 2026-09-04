Його старша донька Єлизавета опублікувала у ТікТок відео, яке за кілька днів здобуло неабияку популярність. Ролик набрав майже 2,5 мільйона переглядів і близько 230 тисяч лайків.

Як Усик з донькою Єлизаветою готували матчу

На відео зірковий тато разом із донькою готує трендовий напій – вишневу матчу із сиропом.

Матча – це традиційний японський зелений чай, розтертий у дрібний порошок, який славиться великою кількістю антиоксидантів та часто слугує корисною альтернативою каві.

До створення напою український чемпіон поставився не менш серйозно, ніж до підготовки до найважливіших боїв у кар'єрі. Єлизавета поетапно пояснювала Олександру рецепт, а боксер максимально уважно слухав та старанно виконував кожну вказівку.

Милим моментом ролика стала фінальна дегустація. Усик із нетерпінням та посмішкою чекав на вердикт головної судді. Спробувавши напій, Ліза задоволено усміхнулася та схвально кивнула батькові – кулінарний експеримент вдався на сто відсотків.

Олександр та Єлизавета Усики готують матчу: дивіться відео з ТікТоку доньки боксера

Що відомо про старшу доньку українського спортсмена

Єлизавета – первісток у багатодітній родині Олександра та Катерини Усиків. Дівчина має двох молодших братів, Кирила та Михайла, а також маленьку сестру Марію.

Саме Ліза свого часу подарувала батькові його знаменитий талісман – іграшкового віслючка Іа з мультфільму про Вінні-Пуха. Цю іграшку боксер уже багато років поспіль незмінно бере із собою на всі офіційні заходи, пресконференції та зважування перед головними поєдинками своєї кар'єри.