Его старшая дочь Елизавета опубликовала в ТікТок видео, которое за несколько дней приобрело огромную популярность. Ролик набрал почти 2,5 миллиона просмотров и около 230 тысяч лайков.

Как Усик с дочерью Елизаветой готовили матчу

На видео звездный папа вместе с дочерью готовит трендовый напиток – вишневую матчу с сиропом.

Матча – это традиционный японский зеленый чай, растертый в мелкий порошок, который славится большим количеством антиоксидантов и часто служит полезной альтернативой кофе.

К приготовлению напитка украинский чемпион отнесся не менее серьезно, чем к подготовке к самым важным боям в карьере. Елизавета пошагово объясняла Александру рецепт, а боксер максимально внимательно слушал и старательно выполнял каждое указание.

Милым моментом ролика стала финальная дегустация. Усик с нетерпением и улыбкой ждал вердикта главного судьи. Попробовав напиток, Лиза удовлетворенно улыбнулась и одобрительно кивнула отцу – кулинарный эксперимент удался на все сто.

Александр и Елизавета Усики готовят матча: смотрите видео из TikTok дочери боксера

Что известно о старшей дочери украинского спортсмена

Елизавета – первенец в многодетной семье Александра и Екатерины Усиков. У нее есть два младших брата, Кирилл и Михаил, а также маленькая сестра Мария.

Именно Лиза в свое время подарила отцу его знаменитый талисман – игрушечного ослика Иа из мультфильма о Винни-Пухе. Эту игрушку боксер уже много лет подряд неизменно берет с собой на все официальные мероприятия, пресс-конференции и взвешивания перед главными поединками своей карьеры.