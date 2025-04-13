Усик зворушив спільними світлинами із маленькою донькою

Якщо на професійному ринзі Олександр Усик наче злий звір, то у повсякденному житті він дуже сімейна людина. Український чемпіон світу продовжує тішити своїх прихильників родинними фото.

Наразі Олександр Усик очікує офіційного оголошення свого наступного суперника. Водночас український боксер насолоджується відпочинком та часом із люблячою родиною.

Цікаво Легендарний тренер знайшов непереможного суперника, який здолав Усика

Рідкісні кадри, які не перестають зачаровувати

Катерина та Олександр Усик зачарували світлинами боксера із наймолодшою донькою Марією. Як бачимо, що чемпіон світу чудово порається зі своїми батьківськими обов'язками, передає 24 Канал із посиланням на соцмережі боксера.



Усик із донькою Марією / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що у щасливому шлюбі Олександр та Катерина виховують аж чотирьох дітей – Єлизавету, Михайла, Кирила та Марію, де наймолодшою якраз є Марічка.

Відзначимо, що двоє синів та Єлизавета активно займаються спортом, де вже мають перші серйозні здобутки. Не так давно Усик поділився спільним тренуванням зі старшою донькою Єлизаветою, яка нещодавно грандіозно відсвяткувала своє 15-річчя. У сім'ї Усика росте йому гідна спортивна заміна.

У поточному році Усик може повернути собі звання "абсолюта" хевівейту, якщо не втратить титул WBO та проведе реванш із Даніелем Дюбуа.