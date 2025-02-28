Непереможний український боксер виклав у своєму інстаграмі відео одного із тренувань. Компанію Олександру Усика склала його старша донька Єлизавета, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Промоутер Дюбуа зізнався, хто може зірвати реванш із Усиком

Сімейне тренування

Схоже, що у родині Усика підростає ще одна майбутня чемпіонка.

Відео із тренування Усика з донькою Єлизаветою

Цікаво, що обидва сини боксера Кирило та Михайло професійно займаються дзюдо. Хлопці вже мають перші серйозні досягнення та перемоги.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2024-го року титулований боксер та його дружина Катерина вчетверте стали батьками. У подружжя народилась донечка, яку назвали Марією. Кохана спортсмена, народжувала в одному із пологових будинків Києва, та неодноразово ділиться зворушливими кадрами боксера із меншою донькою.