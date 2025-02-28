Непобедимый украинский боксер выложил в своем инстаграме видео одной из тренировок. Компанию Александру Усику составила его старшая дочь Елизавета, пишет 24 Канал.

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Семейная тренировка

Похоже, что в семье Усика подрастает еще одна будущая чемпионка.

Видео с тренировки Усика с дочерью Елизаветой

Интересно, что оба сына боксера Кирилл и Михаил профессионально занимаются дзюдо. Ребята уже имеют первые серьезные достижения и победы.

Напомним, что в конце января 2024-го года титулованный боксер и его жена Екатерина в четвертый раз стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Марией. Любимая спортсмена, рожала в одном из роддомов Киева, и неоднократно делится трогательными кадрами боксера с младшей дочерью.