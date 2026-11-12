Усик битиметься за титул IBF – з'явилися нові деталі про майбутнє українця

Повернення українського боксера Олександра Усика в крузервейт вже фактично не викликає сумнівів. Про подальші плани колишнього чемпіона світу відкрито говорить навіть його можливий суперник Девід Бенавідес.

В інтерв'ю Крісу Менніксу американець підтвердив, що Усик буде боксувати у важкій вазі. Але водночас наступним його суперником буде хтось інший.

Усик знову буде в крузервейті

За словами Девіда Бенавідеса, українець "нібито буде битися за пояс IBF у важкій вазі". Цей титул наразі є вакантним.

При цьому сам Девід виключив варіант, що свій наступний поєдинок він проводитиме з Усиком. У чемпіона за версіями WBA та WBO попереду протистояння з Джеєм Опетаєю після бою 5 грудня з Міхалом Чесляком.

Нехай Усик займається своїми справами. Казали, що він битиметься за титул IBF. Але перш ніж дійти до Усика... Знаєте, я людина слова. Я хочу провести бій із Джеєм Опетаєю. Опетая – чудовий боєць, він сам викликав мене на поєдинок, я ні від кого не тікаю,

– сказав Бенавідес.

Коли відбудеться бій Усик – Бенавідес

Мегафайт двох непереможних чемпіонів за звання абсолюта у крузервейті може стати наступним кроком для Усика та Бенавідеса після того, як обидва спершу вирішать свої титульні завдання.

Американець згоден, що цей сценарій є цілком ймовірним: Олександру потрібно забрати собі титул IBF, а Бенавідес тим часом об'єднає інші пояси. Тоді у вересні 2027 року Бенавідес готовий вийти на ринг проти Усика, який саме на цьому може завершити професійну кар'єру.