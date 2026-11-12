Усик будет бороться за титул IBF – появились новые подробности о будущем украинца

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В интервью Крису Менниксу американец подтвердил, что Усик будет боксировать в крузервейте. Но при этом его следующим соперником станет кто-то другой.

Усик снова выступит в крузервейте

По словам Дэвида Бенавидеса, украинец "якобы будет бороться за пояс IBF в тяжелом весе". Этот титул пока вакантен.

При этом сам Дэвид исключил вариант, что свой следующий поединок он проведет с Усиком. У чемпиона по версиям WBA и WBO впереди противостояние с Джеем Опетаей после боя 5 декабря с Михалом Чесляком.

Пусть Усик занимается своими делами. Говорили, что он будет драться за титул IBF. Но прежде чем дойти до Усика... Знаете, я человек слова. Я хочу провести бой с Джеем Опетаей. Опетая – замечательный боец, он сам вызвал меня на поединок, я ни от кого не убегаю– сказал Бенавидес.

Когда состоится бой Усик – Бенавидес

Мегафайт двух непобедимых чемпионов за звание абсолютного чемпиона в крузервейте может стать следующим шагом для Усика и Бенавидеса после того, как оба сначала решат свои титульные задачи.

Американец согласен, что этот сценарий вполне вероятен: Александру нужно завоевать титул IBF, а Бенавидес тем временем объединит остальные пояса. Тогда в сентябре 2027 года Бенавидес готов выйти на ринг против Усика, который именно этим боем может завершить профессиональную карьеру.