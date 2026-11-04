Американский боксер предостерег Бенавидеса от роковой ошибки в отношении Усика

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По мнению бывшего чемпиона мира, бой с украинцем – это уникальная возможность для Бенавидеса, которую не стоит упускать. Его слова приводит Boxing News.

Рой Джонс призвал Бенавидеса не откладывать бой с Усиком

Джонс считает, что поединок с Опетаей можно провести и позже, тогда как поражение от австралийца может окончательно закрыть путь к противостоянию с Усиком.

"Бенавидесу сейчас неразумно давать Опетае шанс прославиться благодаря бою с ним. Ему стоит сражаться с Усиком, пока эта возможность остается актуальной и имеет смысл. С Опетаей он всегда сможет встретиться позже, если захочет. Если Дэвид проиграет Александру, поединок с Опетаей все равно останется возможным. Но если он уступит Джею, шанс провести бой с Усиком исчезнет. Нужно мыслить стратегически – выходить против Усика, пока момент еще не упущен", – сказал он.

Планы Усика вернуться в крузервейт

Напомним, Усик ранее заявил о намерении вернуться в первую тяжелую весовую категорию, чтобы вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира. В 2018 году украинцу уже удалось объединить все четыре главных чемпионских пояса в этой весовой категории.

Потенциальным соперником Усика может стать именно Бенавидес, который владеет титулами WBA и WBO в первом тяжелом весе.

Следующий поединок американца запланирован на 5 декабря. В Финиксе (штат Аризона) он должен встретиться с чемпионом мира по версии WBC Михалом Чесляком.

В то же время в команде Усика ранее озвучили возможный план возвращения украинца в крузервейт. По словам менеджера боксера Сергея Лапина, Александр может сначала побороться за вакантный пояс IBF, а впоследствии попытаться вновь стать абсолютным чемпионом мира в 2027 году.