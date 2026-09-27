"Це не я сильний – це мій Бог сильний": Усик розповів про свою місію під час війни

Олександр Усик розповів про своє ставлення до статусу "обличчя України", благодійної діяльності та релігії, яка допомагає йому долати складні періоди війни. Також боксер відреагував на думку, що завдяки своїй силі та досягненням він став уособленням сучасної країни.

Водночас він зазначив, що не вважає ці заслуги виключно своїми. Про це відомий український спортсмен розповів в одному з нещодавніх інтерв'ю ютуб-каналу ConnectujMe.

"Це не я сильний – це мій Бог сильний"

За його словами, головним джерелом стійкості для нього є віра.

Люди кажуть: "Ти – справжнє обличчя України, бо ти сильний". Це не я сильний – це мій Бог сильний. Ісус Христос сильний, бо він допомагає мені. Я знаю: якщо я вистою, українці відчують, що ми – разом. Ми допомагаємо не лише українцям – ми допомагаємо Європі та іншим. Адже ми повинні спілкуватися один з одним,

– зазначив спортсмен.

Про місію Usyk Foundation та допомогу іншим

Під час повномасштабного вторгнення боксер заснував благодійну організацію Usyk Foundation, яка надає гуманітарну допомогу постраждалим. Усик підкреслив, що створення фонду не було питанням пошуку додаткової мотивації – це свідомий обов'язок перед суспільством.

Ми заснували Usyk Foundation вже після початку війни. Тут не йдеться про мотивацію. Ми просто мусимо допомагати. Я щодня молюся і читаю Біблію. Бог каже, що якщо він щось дає тобі, ти повинен віддавати іншим. Не все, що ти маєш – достатньо й частини. Послухайте: варто ділитися бодай трохи,

– пояснив Олександр.

Повернення на ринг: плани на березень 2027 року

Нагадаємо, що наразі Усик готується до свого наступного великого поєдинку. Як повідомив директор команди боксера Сергій Лапін, українець планує провести бій у березні в США. Головним кандидатом на зустріч у ринзі є американський ексчемпіон Деонтей Вайлдер. Очікується, що це протистояння може стати фінальним у професійній кар'єрі 39-річного українця.

Свій останній поєдинок він провів у травні, здобувши перемогу нокаутом в 11-му раунді над "королем кікбоксингу" Ріко Верховеном. Вже у червні українець добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів, аби звільнити дорогу іншим боксерам, проте офіційно кар'єру не завершив.