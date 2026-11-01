Усик розповів про дружбу з одним із найвідоміших боксерів світу

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В інтерв'ю DAZN Boxing українець розповів, що познайомився з Альваресом ще кілька років тому. Спочатку боксери спілкувалися в соціальних мережах, зокрема в інстаграм, а згодом почали разом тренуватися.

Усик розповів про дружбу з Канело

За словами українця, найбільше в Канело його вражають дисципліна та характер.

Він дивовижний боєць, тому що Канело завжди дисциплінований. Для мене це найголовніше. Цей хлопець має чудовий характер– зазначив Усик.

Також Олександр розповів, що перейняв у мексиканця важливий принцип тренувального процесу. На його думку, замість роботи над великою кількістю різноманітних комбінацій варто зосереджуватися на кількох ключових і доводити їх до автоматизму.

У тебе є одна-дві комбінації, які потрібно відпрацьовувати знову і знову. Не сто різних комбінацій, а лише дві-три. Цього цілком достатньо– пояснив український чемпіон.

Крім того, Усик оцінив перспективи Канело знову стати абсолютним чемпіоном світу у віці 36 років. Українець переконаний, що мексиканцю це цілком до снаги.

Зазначимо, що 31 жовтня Канело провів поєдинок проти француза Крістіана Мбіллі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону протистояння стояв титул WBC у другій середній вазі. Усик прибув до Саудівської Аравії разом із мексиканським боксером.