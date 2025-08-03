Олександр Усик продовжує насолоджуватись заслуженим відпочинком після яскравої перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. Український боксер провів коротку відпустку в Іспанії та вже повернувся в Україну.

Удома на відомого боксера чекала його молодша донька Марія. Дівчинка щиро раділа поверненню батьків, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Як Усик проводить час із молодшою донькою?

Батьки проводять час із наймолодшою дитиною у їх великій родині. Катерина Усик виклала свіжі фото зі Марією на руках у люблячого татуся.

Олександр та Катерина Усик із молодшою донькою / Фото з інстаграму дружини боксера

Нещодавно дружина боксера виклала кумедне відео, як Усик жартома пилососить свою донечку, яку дуже розвеселив вчинок батька.

Нагадаємо, що Марія та старша донька Єлизавета проживають в Україні. Натомість сини подружжя Кирило та Михайло від початку повномасштабної війни живуть в Іспанії разом із батьками Катерини. Там хлопці вже роблять перші серйозні кроки у дзюдо. Після бою боксеру вдалось провести трохи часу із родиною в Іспанії.