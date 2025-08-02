Нещодавно Олександр Усик повернувся в Україну, де на нього вже чекала молодша донечка Марія. Дівчинка щиро раділа поверненню батьків. Катерина Усик показала, як боксер доглядає за донькою, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм дружини чемпіона.

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Як Усик доглядає за молодшою донькою?

Марія – наймолодша дитина та четверта у родині зіркового боксера. Дівчинці наприкінці січня поточного 2025 року виповнився лише один рік, тому вона потребує найбільшої уваги.

Дружина боксера виклала у соцмережі кумедне від із молодшою донькою, яку пилососить Олександр.

Як Усик пилососить молодшу доньку: дивіться відео

Раніше 24 Канал розповідав, де живе та як підростає молодша донька Олександра Усика.

Нагадаємо, що попереду в Усика прощальний бій на профі-рингу. Це буде 25-й поєдинок для українця у професіоналах. У попередніх 24-х Олександр перемагав (15 – нокаутом). Не виключено, що у цьому "last dance" глядачі можуть побачити трилогію Усика проти Тайсона Ф'юрі. Останній вже запевнив, що готовий повернутись у ринг лише заради третього бою проти українського боксера.