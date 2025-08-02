Недавно Александр Усик вернулся в Украину, где его уже ждала младшая дочь Мария. Девочка искренне радовалась возвращению родителей. Екатерина Усик показала, как боксер ухаживает за дочерью, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены чемпиона.

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Как Усик ухаживает за младшей дочерью?

Мария – самый младший ребенок и четвертый в семье звездного боксера. Девочке в конце января текущего 2025 года исполнился всего один год, поэтому она требует наибольшего внимания.

Жена боксера выложила в соцсети забавное видео с младшей дочерью, которую пылесосит Александр.

Как Усик пылесосит младшую дочь: смотрите видео

Ранее 24 Канал рассказывал, где живет и как подрастает младшая дочь Александра Усика.

Напомним, что впереди у Усика прощальный бой на профи-ринге. Это будет 25-й поединок для украинца в профессионалах. В предыдущих 24-х Александр побеждал (15 – нокаутом). Не исключено, что в этом "last dance" зрители могут увидеть трилогию Усика против Тайсона Фьюри. Последний уже заверил, что готов вернуться в ринг только ради третьего боя против украинского боксера.