"Він приймає рішення": промоутер Усика розповів, що буде з кар'єрою українського чемпіона

Олександр Красюк прокоментував майбутнє Олександра Усика. Промоутер українського чемпіона поділився планами свого підопічного, які стосуються його кар'єри.

Спортивний функціонер вважає, що боксер може повернутись у крузервейт. Він не виключає такої можливості, але все залежить від Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Красюк розкрив плани Усика

Промоутер розповів, що Олександр Усик планує насолоджуватись відпочинком та проводити час зі своєю сім'єю. Спортивний функціонер зазначив, що український чемпіон не планує повісити рукавички на цвях.

Олександр Красюк заявив, що команда та боксер протягом певного часу придумають щось цікаве. Він також оцінив можливість повернення Короля хевівейту у першу важку вагу.

Перехід у важку вагу? Це один із варіантів. Він приймає рішення і один із варіантів – повернутись до важкої ваги. Чи це розумно? Чи це розважливо? Не знаю, важко сказати. Але Усик ніколи не робив розважливих речей. З початку його кар'єри ніхто не вірив, що він зможе стати кимось гідним,

– розповів Красюк.

Промоутер також нагадав, що він працює з Усиком з першого поєдинку та чув багато різного про українського боксера. Проте Олександр зміг досягнути вершини та стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

До слова. Олександр Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф'юрі у першому поєдинку. У підсумку боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті за останні 25 років.

Нагадаємо, що Олександр Усик одностайним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі у реванші. Після чого український чемпіон світу прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, який прагне помсти за перший бій.