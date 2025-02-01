Спортивный функционер считает, что боксер может вернуться в крузервейт. Он не исключает такой возможности, но все зависит от Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Красюк раскрыл планы Усика

Промоутер рассказал, что Александр Усик планирует наслаждаться отдыхом и проводить время со своей семьей. Спортивный функционер отметил, что украинский чемпион не планирует повесить перчатки на гвоздь.

Александр Красюк заявил, что команда и боксер в течение определенного времени придумают что-то интересное. Он также оценил возможность возвращения Короля хевивейта в первый тяжелый вес.

Переход в тяжелый вес? Это один из вариантов. Он принимает решение и один из вариантов – вернуться в тяжелый вес. Разумно ли это? Или это разумно? Не знаю, трудно сказать. Но Усик никогда не делал расчетливых вещей. С начала его карьеры никто не верил, что он сможет стать кем-то достойным,

– рассказал Красюк.

Промоутер также напомнил, что он работает с Усиком с первого поединка и слышал много разного об украинском боксере. Однако Александр смог достичь вершины и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

К слову. Александр Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри в первом поединке. В итоге боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за последние 25 лет.

Напомним, что Александр Усик единогласным решением судей одолел Тайсона Фьюри в реванше. После чего украинский чемпион мира принял вызов от Даниэля Дюбуа, который жаждет мести за первый бой.