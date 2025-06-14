Усик здивував фанатів, провівши тренування прямо на вулиці: потужне відео

До реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа залишилось трохи більше місяця. Український чемпіон плідно займається підготовкою, аби показати високий рівень у бою проти британця.

Король хевівейту обирає різні локації для тренування. Нещодавно Усик готувався до реваншу проти Дюбуа під відкритим небом, повідомляє 24 канал із посиланням на FrankWarrenOfficial.

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Відкрите тренування Усика

Олександр Усик в межах підготовки до битви проти Даніеля Дюбуа провів тренування поблизу пляжу у Маямі. Перехожі та шанувальники були здивовані перфомансом від українського чемпіона.

Король хевівейту тренувався без футболки, продемонструвавши чудову фізичну форму. Боксер розминався, доки перехожі слідкували за ним.

Усик провів тренування біля пляжу в Маямі: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Олександр Усик звернувся для Дани Вайта, попросивши контракт з UFC. Український чемпіон записав відео разом з бійцем ММА Ярославом Амосовим.