Зокрема, Король хевівейту проводить спаринги. До тренувального табору боксера неочікувано завітав відомий український боєць, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.
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З ким спарингував Усик
Тренування Олександра Усика відвідав Ярослав Амосов. Король хевівейту та боєць ММА провели спаринг.
Олександр Усик в інстаграмі поділився спільним фото з Ярославом Амосовим. Обидва спортсмени попозували на камеру у повному екіпіруванні.
Усик провів спаринг з Амосовим / Фото з інстаграму боксера
Зазначимо, що Ярослав Амосов один з топових українських бійців ММА. За свою кар'єру спортсмен провів 29 поєдинків, здобув 21 перемогу та зазнав 1 поразки, а також ставав чемпіоном Bellator.
Цікаво, що Олександр Усик планує битись проти блогера Джейка Пола наприкінці боксерської кар'єри. Бій має відбутись за правилами ММА.