Усик приємно здивував тим, ким хочуть стати у майбутньому його сини

Непереможний український чемпіон Олександр Усик насолоджується родинним відпочинком після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. Український боксер розповів, ким хочуть бути його сини.

Олександр Усик у щасливому шлюбі із дружиною Катериною виховують аж четверо дітей: старшу Єлизавету, Кирила, Михайла та наймолодшу Марію. Український боксер розповів про чемпіонські плани своїх обох синів, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Ким хочуть стати сини Олександра Усика?

Кирило та Михайло мріють стати чемпіонами. Щоправда, тут є один нюанс… Кирило хоче продовжити залишатись у дзюдо, а Михайло хоче стати чемпіоном світу з боксу.

Мій старший син хоче стати олімпійським чемпіоном із дзюдо, а молодший – чемпіоном світу з боксу. Але я завжди їм казав, щоб цього досягти, треба вперто працювати, а іноді бути знаменитим не так уже й весело,

– сказав Усик.

Наразі обидва сини боксера займаються дзюдо в Іспанії, де живуть із батьками матері від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме там зараз відпочиває уся родина титулованого боксера після реваншу Олександра із Даніелем Дюбуа, який відбувся 19 липня у Лондоні.

Відзначимо, що тренувальний табір Усика до цього бою також був в Іспанії. Тому на тренувальний процес Олександра приходили наживо подивитись сини боксера, які водночас підтримали батька.

Попереду в Усика прощальний бій. Йому вже санкціонували битву проти Джозефа Паркера, від якої українець може відмовитись, втративши при цьому знову статус "абсолюта".