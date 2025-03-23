Росія воює, багато ракет, – Усик оцінив можливість проведення бою в Україні

Олександр Усик відверто розповів, чи вірить він, що встигне провести великий бій у рідній країні. Чемпіон світу тверезо оцінює шанси на організацію двобою в Україні.

Титулований боксер не вірить у те, що йому вдасться вийти у ринг на українській землі у статусі чемпіона. Олександр Усик наголосив, що це зробити буде практично неможливо через продовження великої війни в Україні проти Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Не вірить про можливість проведення бою в Україні

Чемпіон світу пригадав розмову із старшою донькою, яка живе в Україні. Усик розповів, як частина його родини майже щодня живе у бомбосховищі через ворожі цілі.

Тепер я думаю, що це неможливо. Росія воює з Україною, багато ракет. Говорю з дочкою: "Привіт, як справи?" Вона каже: "О, тату, ця ніч була жахливою". Моя сім’я може жити в бомбосховищі, у мене воно є. "Тату, сьогодні я йду в бомбосховище, боже, я боюся". Я сказав: "Слухай, не хвилюйся, будь ласка, завтра я приїду додому". Слухайте, я думаю, що це велика проблема,

– сказав боксер.

Нагадаємо, що в Україні продовжують залишатись дружина боксера Катерина, його старша донька Єлизавета та наймолодша у родині Марія. Натомість сини Михайло та Кирило перебувають за кордоном.

Усик мріяв провести бій у Києві, але кривава війна досі триває.

Наразі Усик чекає свого наступного суперника, аби розпочати тренувальний табір. Очікується, що Олександр повернеться у ринг влітку або на початку осені поточного 2025-го року. Українець може провести реванш із Даніелем Дюбуа або обов'язковий захист поясу WBO проти Джозефа Паркера.