"Сідай – 200 кіл": Усик карає свою команду за порушення одного правила

Український боксер Олександр Усик запровадив правила для своєї команди. Зокрема, він повністю заборонив користуватися соціальними мережами у тренувальному таборі, а за порушення передбачене фізичне покарання.

За його словами, користуватися телефонами у залі можна лише у двох спеціально визначених місцях розміром "метр на метр". При цьому гаджети дозволено використовувати виключно для робочих питань або спілкування з родиною. Про це він розповів на ютуб-каналі ConnectujMe.

Яке покарання буде за використання соцмереж

Якщо ж когось із команди чи спаринг-партнерів ловлять за гортанням стрічки соцмереж, на них чекає серйозне навантаження.

Я питаю: "Чим користуєшся?". І далі: "Будь ласка, сідай – 25 кіл, можливо 50, 200". Так, бо в нас сильні ноги. Твої ноги – це друге серце... Ми мусимо контролювати розум,

– поділився Усик.

Він також наголосив на важливості ментальної дисципліни, закликавши оточення не фокусуватися на матеріальних порівняннях і заздрощах, а натомість наполегливо працювати.

Наразі Усик перебуває на фінішній прямій своєї професійної кар'єри. Його команда називає наступний поєдинок "Останнім танцем" (Last dance).

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у травні в Єгипті, де біля пірамід Гізи здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.