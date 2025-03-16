Були думки покинути країну, – Усик зізнався, що розглядав зміну спортивного громадянства

Олександр Усик та його дружина Катерина дали відверте інтерв'ю. У рамках розмови титулований боксер зізнався, як у його голові з'являлись думки про виступи за іншу країну.

Український чемпіон світу дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, у якому розповів про пропозиції виступати за інші країни. Олександр Усик зізнався, що роздумував над цими пропозиціями у складні моменти свого життя, повідомляє 24 Канал.

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Усик міг виступати за іншу країну

Усик назвав країни, які йому робили пропозиції щодо зміни спортивного громадянства. У цьому переліку були США, Туреччина та Ірландія.

Дивись, я тобі хочу сказати, що я дуже сильно на початку, коли мене почали прям чорнити, не розумів. Типу, а я при чому тут? Що я зробив такого, що мене так треба чорнити? І в мене навіть були не дуже гарні думки покинути країну, тому що в мене були пропозиції від інших країн боксувати за них,

– розповів боксер.

Однак справа до остаточного рішення та дій не дійшла. Усик зрозумів, що країна не винна у цій ситуації, а людина просто "чорнила його", аби бути у центрі уваги та користуючись його іменем зробити себе впізнаваною.

Наразі за спиною Усика 23 переможні бої у професіоналах (14 – нокаутом). Олександр розповідав, що у його кар'єрі залишились ще два бої, після чого він може піти на пенсію. Однак реакція промоутера українця дає зрозуміти, що ще все може змінитись у кар'єрі досі непереможного боксера.

Даніель Дюбуа або Джозеф Паркер стане наступним суперником Олександра Усика.