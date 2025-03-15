Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував можливий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Українець назвав фаворита даного протистояння, якщо воно таки відбудеться, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Прогноз від Дерев'янченка

На його думку, Усик знову буде домінувати на ринзі. Хоча реванш буде напруженішим, аніж перша зустріч Усика проти Дюбуа, яка закінчилась технічним нокаутом у дев'ятому раунді від Олександра (серпень 2023).

Тут фаворит Усик. В першому бою він переміг і у реванші теж буде фаворитом, якщо він відбудеться. Скажу так, що в Дюбуа і перший бій був такий доволі напружений, другий бій буде ще більше напружений, ніж перший,

– сказав Дерев'янченко.

До слова. Сергій Дерев'янченко востаннє виходив у ринг у серпні минулого року, коли програв за одноголосним рішенням суддів французу Крістіану Мбіллі: 90-100, 91-99, 92-98. За спиною українця на профі-рингу 21 бій, у яких здобув 15 перемог та зазнав 6 поразок.

Якщо Усик відмовиться від бою з Паркером, то втратить пояс WBO. Тоді на кону його реваншу із "Динамітом" не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Наразі невідомо, з ким Усик таки проведе свій наступний бій. Раніше Олександр зазначав, що у професійному боксі йому залишилось лише два роки та два поєдинки.